LOSC – OL (1-0) : les trois responsables de la défaite lyonnaise sont identifiés

C’est une victoire peut-être décisive dans la course à l’Europe que le LOSC a obtenue dimanche soir. Les Dogues ont mis l’OL à 9 points au classement grâce à une courte victoire signée Loïc Rémy, face à des Gones bien décevants.

Selon Raymond Domenech, Christophe Galtier n’a pas été étranger à ce succès. « Bamba a posé de gros problèmes aux Lyonnais par ses plongées, Ikoné aussi, a commenté l’ancien sélectionneur dans L’Equipe du Soir. Du coup, les latéraux de l’OL n’ont pas été bons, ils n’ont pas pu ressortir. Tactiquement, Lille a bien joué le coup. »

🔊 « Eh Djo, Djo, Djo » Si vous montez le son, vous entendrez l’appel de Loïc Rémy comme si vous y étiez 🔥 Vous en pensez quoi du caviar de @JBamba14 et de la finition de notre numéro 9 ? 😍 pic.twitter.com/7aH7q2hvjZ — LOSC (@losclive) March 9, 2020



Outre Rudi Garcia, Joachim Andersen et Maxwel Cornet ont aussi été taclés par Domenech. « Sur le but de Rémy, Andersen n’a pas réagi. Il est allé taclé un coéquipier ! Et Cornet, au début de l’action, c’est lui. Ce qu’il fait, c’est une aberration. »