OL : Garcia, respect, buzz…la mise au point de Thiago Mendes

Plusieurs jours, déjà, qu’il défraie la chronique. Et pas vraiment sur le terrain. On parle ici du milieu de terrain de l’OL, Thiago Mendes, dont la femme, il y a quelques jours, n’avait pas hésité à se déguiser en clown sur les réseaux sociaux, avec une larme à l’oeil, lors du match de Ligue des Champions face à la Juventus Turin (1-0).

Son footballeur de mari avait alors été placé sur le banc de touche par Rudi Garcia et n’était pas entré en jeu. Pire, Mendes avait été écarté du groupe pour la venue de l’AS Saint-Etienne, trois jours plus tard, lors du traditionnel derby. Depuis, silence radio, qui vient tout juste d’être brisé au travers d’une publication du joueur sur son compte instagram.

« Je suis à 100% à la disposition de l’équipe »

« Je suis là pour vous laisser un message. Au cours de la semaine, j’ai reçu beaucoup de message de mes amis, de mes collègues, me demandant mon absence sur le terrain. J’ai donc décidé de parler et mettre un terme aux spéculations me concernant. Pour tous ceux qui me connaissent, savent ma nature, mon caractère. Je n’ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m’entraîner tous les jours et je suis à 100% à la disposition de l’équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction; »