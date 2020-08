Manchester City – OL : rendez-vous sur RMC Sport pour le choc tant attendu !

false

Quelques jours après son exploit sur la pelouse de la Juventus de Turin, l’Olympique Lyonnais tentera de renverser une nouvelle montagne pour son premier match du Final 8.

Ce samedi, à 21 heures, l’OL défie les anglais de Manchester City pour le quatrième et dernier quart de finale de la Ligue des Champions 2019-20. Un match à suivre en exclusivité sur RMC Sport.

Un an après avoir bousculé les Citizens de Pep Guardiola à l’Etihad et au Groupama Stadium, c’est à Lisbonne, sur terrain neutre, que Memphis Depay et ses partenaires devront réaliser l’exploit. Derrière ce match, un rêve pour le club de Jean-Michel Aulas : aller chercher la Coupe aux grandes oreilles et une 24e qualification européenne consécutive pour Lyon. Un match à la vie à la mort à ne rater sous aucun prétexte sur l’antenne de RMC Sport.

