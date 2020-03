OL : à Lyon, la reprise des activités est déjà programmée

true

Le préparateur physique de l’OL, Paolo Rongoni, est revenu dans le détail sur ce qui a été demandé aux joueurs lyonnais durant le confinement.

Coronavirus oblige, les joueurs de l’OL sont confinés à leurs domiciles depuis plusieurs jours. Sans qu’il leur ait été demandé, ces derniers jours, de poursuivre une activité physique intense. Et pour cause. Au travers de propos relayés par le site olympiuqeetlyonnais, le préparateur physique, Paolo Rongoni, a déjà fixé une date butoir aux joueurs de Rudi Garcia. Ce sera le 24 mars prochain (mardi).

« Le premier conseil, c’est de rester à la maison. Je leur ai également demandé de bien se reposer car on était dans un gros marathon qui a commencé début janvier. Les consignes actuelles sont de rester tranquille jusqu’au 24 mars. Rien ne les empêche, en attendant, de faire des exercices quotidiens sans sortir faire des courses à haute intensité car ça met en danger leur système immunitaire et ils doivent se préserver. Quotidiennement dès le 24, ils devront effectuer un programme. »

« De la course, du gainage et de la stabilisation »

Et l’Italien, proche de Rudi Garcia, d’en dire plus sur ce qui attend Lopes, Dembélé et consorts. « Il y aura de la course à basse intensité à 11-12 km/h, des abdos, du gainage et de la stabilisation. L’objectif est de leur faire faire une reprise comme lorsqu’ils reprennent pendant la trêve d’été. La différence, c’est que l’on adapte les programmes car ils n’ont pas d’espace et doivent pouvoir tout faire de leur maison. »