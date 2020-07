OL : Anthony Lopes n’a pas caché son agacement après la victoire en amical (3-2)

true

Même si l’OL a conclu sa période de préparation par une victoire en amical contre Antwerp (3-2), le portier lyonnais Anthony Lopes était agacé.

Ce vendredi soir, l’OL a terminé sa phase préparatoire à la reprise de la saison qui s’annonce corsée. Le PSG en finale de Coupe de la Ligue avant un huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus Turin. Voilà un programme qui s’annonce copieux.

Les hommes de Rudi Garcia ont donc été inspirés de terminer leur série de matchs amicaux par une victoire face à Antwerp (3-2). Problème, si les Gones ont d’abord convaincu jusqu’à mener 3-0, ils ont ensuite montré des carences défensives qui ont permis aux locaux de revenir dans la partie.

Un scénario qui n’a pas plu à Anthony Lopes qui, dans des propos à la chaîne du club, n’a pas caché son agacement devant ces relâchements défensifs déjà récurrents. « On a joué correctement un peu plus d’une heure. Après on prend deux buts évitables. Avec plus de concentration, d’efforts, on aurait dû les éviter. On n’engrange pas de confiance défensivement. 4 buts en 2 jours, il faut gommer ces petits détails », a déjà prévenu portier lyonnais.