OL : Aouar, Cherki, le Mercato…Jean-Michel Aulas livre ses vérités

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, en a dit plus sur l’avenir d’Houssem Aouar et de Rayan Cherki.

Sur tous les fronts. Que ce soit face au Conseil d’Etat, dans les médias, avec les agents pour le mercato, on lit et on entend Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, à de très nombreuses reprises. Et c’est justement sur les mouvements possibles au sein de son club, dans les prochaines semaines, que JMA en a encore remis une couche pour l’émission Téléfoot.

Avec, notamment, le cas Houssem Aouar, encore loin d’avoir quitté la maison lyonnaise. « Pour le moment, nous n’avons pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignements pour lui. Je sais qu’effectivement beaucoup de clubs peuvent s’y intéresser. En tous cas, la première option c’est de le garder et nous allons tout faire pour. La deuxième option, ce sera à lui de décider là où il souhaite jouer. Avec les joueurs qui sont partis dans le passé, nous avons toujours privilégié le lieu et le club où les joueurs souhaitaient aller. »

« C’est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C’est pourquoi nous avons fait l’effort pour le signer. »

Autre sujet essentiel aux yeux du Boss lyonnais : le milieu de terrain Rayan Cherki. Qui, lui, de toute évidence, est pour son président le symbole de l’avenir du club. « C’est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C’est pourquoi nous avons fait l’effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United. Il y a la volonté qu’il réussisse avec Lyon. Nous voulons l’accompagner et c’est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives. Nous souhaitons avoir dans les années à venir, non seulement un leader offensif mais un leader issu de l’académie. Il a des temps de passage incomparables avec les autres joueurs. »