OL : Aouar, Dembélé, Depay…le mercato de tous les dangers

false

Un article du Progrès laisse penser que l’OL pourrait perdre cet été trois joueurs majeurs au mercato : Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Possiblen, dans les heures qui viennent, que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, adresse un tweet dont il a le secret à nos confrères du Progrès. Qui, dans leur édition du jour, s’inquiètent assez clairement sur l’avenir de joueurs majeurs à l’OL. Avec ce titre : « Et si l’OL perdait Memphis, Dembélé et Aouar ? »

En cause, notamment, le fait presque avéré que la formation dirigée par Rudi Garcia ne participe pas, la saison prochaine, à une Coupe d’Europe. Bien, et on le sait, qu’une finale de Coupe de la Ligue, face au PSG, puisse toujours se jouer et offrir, en cas de succès, une participation à la Ligue Europa. Au sujet de Moussa Dembélé, plusieurs clubs anglais, dont Manchester United, devraient vite revenir à la charge.

Une grosse offre à venir pour Aouar ?

Pour le Néerlandais, en fin de contrat dans un an, il se murmure que la Lazio de Rome reste à l’écoute et pourrait passer à l’offensive. Enfin, au sujet de Houssem Aouar, les courtisans sont nombreux. Le PSG pourrait même apparaître dans le liste. L’OL, confronté à des problèmes économiques en raison de l’épidémie du Covid-19, résistera-t-il à une belle offre ? Rien n’est moins sûr.

Seule certitude, tout de même, on imagine assez mal Jean-Michel Aulas vendre les trois joueurs le même été. Et se priver d’une équipe compétitive pour la saison prochaine. Pas vraiment le genre de la maison….