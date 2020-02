OL : Aouar très largement surcoté, Willy Sagnol se lâche !

true

Fort de huit buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Houssem Aouar s’est souvent révélé déterminant pour l’OL dans les grands matches. Le « crack » désigné de Juninho a notamment été précieux dans les coupes, marquant un but déterminant face à Leipzig en Ligue des Champions et deux autres réalisations importantes contre le LOSC et l’OM en coupes nationales.

Chouchou des supporters à Lyon, le Gone ne fait cependant pas l’unanimité chez tous les observateurs. Sur « RMC » dans l’émission « Ici, c’est Willy », Willy Sagnol a fait feu de tout bois… Accusant l’international Espoirs, pas toujours régulier, d’être un joueur « très largement surcoté ».

« Pour moi, un des joueurs qui est surcoté parce qu’on l’annonce toujours comme un joueur très talentueux, c’est le petit Aouar. Ses éclairs contre l’OM ? Non, mais ce n’est pas ça. Un joueur que l’on annonce avec un très grand talent, il doit être bon à tous les matchs. Je veux bien qu’il fasse la différence de temps en temps, encore heureux, parce qu’on ne le paye pas non plus à ne rien faire. Mais il est décevant depuis le match aller contre Manchester City il y a un an et demi. C’est pourtant un joueur que j’aime beaucoup pour son profil, j’adore ce qu’il est capable de faire. Mais il ne le fait pas assez souvent », a tancé l’ancien international formé à l’ASSE.