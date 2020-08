OL : après l’exploit face à CR7 et la Juve, Rudi Garcia a eu une pensée pour un ancien club

true

Entraîneur de l’AS Roma de 2013 à 2016, Rudi Garcia a voulu partager sa joie d’avoir éliminé la Juventus Turin, ennemie des Giallorossi, avec l’OL.

Rejeté par les supporters de l’OL à son arrivée à l’automne en raison de son passée de marseillais, Rudi Garcia a plusieurs fois expliqué qu’il défendait les institutions pour lesquelles il travaillait. Vu ce qu’il a dit hier soir en conférence de presse après la qualification aux dépens de la Juventus Turin (1-0 ; 1-2), il ne tourne jamais définitivement la page.

En effet, alors qu’il répondait à des journalistes en italien, le technicien a serré le point et l’a levé en criant : « Amis de la Roma, on l’a fait ! ». Les supporters giallorossi, comme beaucoup d’autres dans la Péninsule, sont réputés pour leur aversion des Bianconeri, à qui ils souhaitent tout le malheur possible.

Lors de son séjour à Rome entre 2013 et 2016, Rudi Garcia s’en était pris plusieurs fois aux Bianconeri, accusés d’être aidées par les arbitres. Il s’était notamment signalé une fois en mimant un joueur de pipeau après une faute généreusement accordée à la Juve lors d’un choc avec la Roma. Devancé à deux reprises par la Vieille Dame en Serie A, Garcia a pris sa revanche et n’a pas caché sa joie !