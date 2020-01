OL : arrivée, entretien, Memphis, Leipzig… Les vérités de Rudi Garcia

true

Ce vendredi, le quotidien régional dévoile des extraits d’un long entretien à paraître ce samedi où Rudi Garcia, le coach de l’OL, brasse l’actualité du club. Morceaux choisis.

Un retour qu’il n’imaginait pas aussi rapide

« C’était plutôt inattendu, je n’avais pas prévu spécialement de me replonger dans un projet. Ça me faisait du bien de souffler. »

La gestion de son entretien d’embauche

« Je suis resté moi-même. J’ai dit ce que je pensais, ce que j’avais vu avant. Je ne suis pas du genre à critiquer ce qui s’est fait avant. Si le club a changé d’entraîneur, c’est qu’il y avait des choses qui n’allaient pas. »

En relation constante avec Memphis Depay

« Je dois regarder devant, et là c’est sans Memphis. Je l’ai au téléphone souvent, je lui envoie des messages, il m’envoie les vidéos assez bluffantes. Après quelques jours, il travaillait déjà. Son moral va bien. On peut dire que la classe de l’OL a été de dire à Memphis, dès qu’il s’est blessé, qu’on voulait prolonger son contrat. C’est en discussion avec lui. »

Une blessure à cause des incidents de Leipzig ?

« Je pense qu’on a perdu Memphis en partie à cause de ça. Il a mis tellement de cœur à son rôle de capitaine, on s’attendait tous à fêter la qualification, surtout dans un match comme celui-là. On pensait vraiment fêter ça, on est passé d’un état d’euphorie positive à un état… Vous auriez vu les joueurs dans les vestiaires, c’était incroyable, il y en avait qui pleuraient, ça a été un traumatisme. »