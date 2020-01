OL – Mercato : une idée chipée à l’OM pour le poste de latéral gauche ?

true

Ce n’est pas une surprise, l’OL se montre actif en ce début de Mercato hivernal. Les carences apparues en première partie de saison ainsi que les nombreuses blessures incitent les Gones à se renforcer.

Pour le moment, c’est dans le domaine offensif que les choses bougent en priorité. Les dossiers Karl Toko-Ekambi (Villarreal) et Timo Kadewaere (Le Havre) sont en bonne voie. Mais l’OL n’a visiblement pas oublié non plus ses problèmes récurrents sur le plan défensif.

Notamment au poste de latéral gauche où l’absence longue durée de Youssouf Koné oblige Rudi Garcia à bricoler. Un renfort ne serait pas de trop et si l’on en croit FootMercato, les Gones auraient notamment dans le viseur un défenseur suivi de près… par l’OM. Prosper Mendy, latéral gauche sénégalais qui évolue à Strømsgodset, serait aussi sur les tablettes lyonnaises. Une première prise de renseignements aurait eu lieu, sans qu’une offre concrète ne soit proposée pour le moment. Seulement une question de temps ?