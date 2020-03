OL – ASSE (2-0) : derby, PSG… Aulas savoure mais s’indigne pour les incidents

true

Un derby réussi… et un appel aux supporters

« On a fait une très grande première mi-temps. Nos joueurs ont sorti deux grandes rencontres de qualité cette semaine. Il va falloir poursuivre mercredi. C’est une belle revanche ce soir. Nos joueurs ont besoin d’être encouragés. (…) J’espère qu’on va remplir de nouveau le stade mercredi soir. J’espère qu’on va être capable de faire une nouvelle grande performance mercredi. » »

Le rêve de faire vaciller le PSG

« On réalise une semaine à 3 victoires. On va essayer de faire douter Paris ce mercredi. On va devoir faire un match de grande qualité. On a outrageusement dominé le derby en première mi-temps

L’indignation après les incidents entre supporters

« Le football doit être une fête. Je déplore les incidents d’hier soir même si les Stéphanois n’avaient rien à faire à Lyon. Cela n’honore pas le football. »

Propos relayés par le compte Twitter de l’OL