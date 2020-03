OL – ASSE (2-0) : Garcia savoure l’enchaînement positif, Debuchy s’inquiète

true

Après la victoire contre la Juventus (1-0), l’OL a confirmé face à l’ASSE que la dynamique était positive. Une victoire de prestige lors du derby qui permet également toutes les espérances pour la fin de saison en Ligue 1.

Rudi Garcia, après la rencontre, ne pouvait que savourer cette dynamique au micro de Canal Plus. Même s’il sait que le chemin est encore long. « Même si Saint-Etienne nous a plus gêné en deuxième période, c’est bien ce qu’on fait en ce moment. On joue, on est solide aussi, cela fait trois matches qu’on ne prend pas de but. Je suis content pour les joueurs, ils le méritent. On va continuer à cravacher. (Bruno Guimaraes) est un formidable joueur de ballon, on a beaucoup plus de fluidité depuis qu’il est rentré dans ce milieu. On enchaîne des matches tous les trois jours mais la fatigue passe plus vite quand on gagne, aux joueurs de rééditer ce genre de performance. Battre la Juve a donné un capital confiance aux joueurs, c’est sûr. »

Du côté de l’ASSE, on fait évidemment grise mine. Mathieu Debuchy n’a pas caché sa grande déception notamment face à la première période inquiétante des Verts. « La première mi-temps nous met dedans, on est passés totalement à travers, on n’arrivait pas à aligner deux passes donc ça devenait difficile. Ça a été mieux en deuxième. Malheureusement, on n’arrive pas à mettre nos occasions au fond. Comme j’ai dit, on n’a pas le droit de passer au travers comme ça en première mi-temps, dans un derby. Encore une fois, il va falloir se remette au boulot rapidement parce qu’on a besoin de points. Niveau comptable on sait qu’on est en danger. On doit faire plus, beaucoup plus. C’est dommage d’être dans une situation comme ça », a confié le défenseur des Verts.