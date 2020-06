OL : Aulas a demandé la saison blanche devant le Conseil d’Etat !

true

Comme on pouvait s’y attendre, Jean-Michel Aulas et l’OL ont défendu chèrement leur peau devant le Conseil d’Etat ce jeudi.

Ce jeudi, c’était le grand jour pour l’Olympique Lyonnais, le Toulouse FC et le SC Amiens. En effet, les trois clubs ayant intenté un recours contre la LFP et la FFF suite à l’arrêt prématuré des championnats passaient devant le Conseil d’Etat pour tenter de faire invalider les décisions prises. L’audition a eu lieu dans l’après-midi et a donné lieu à un échange particulièrement virulent entre Jean-Michel Aulas (le boss de l’OL) et Didier Quillot (le patron de la LFP).

Présent à l’audience, « RMC Sport » a livré les meilleurs passages de cet échange. Alors que les clubs concernés par la descente se sont contentés de réclamer une annulation des relégations, Jean-Michel Aulas et ses avocats ne se sont pas arrêtés là. Ils ont proposé un protocole de reprise de la saison à la 28e journée ou, à défaut, de réclamer que l’exercice 2019-20 se solde sur une saison blanche. Une demande suivie ensuite par l’avocat du Téfécé.

Dans le camp d’en face, la LFP reste campé sur ses positions et a rappelé que Jean-Michel Aulas avait participé au vote du Comex de la FFF suite à la décision de la Ligue. Une attitude qui a fait dégoupiller JMA : « Didier Quillot est encore jeune dans sa fonction. Il ne voit pas encore la différence entre le monde amateur et le monde professionnel », a-il notamment lâché, provoquant un petit moment de tension dans la salle. Pour le verdict, il faudra attendre le 10 juin…