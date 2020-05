OL : Aulas a trouvé un soutien de poids dans son combat pour la reprise de la L1

true

Convaincu qu’il fallait laisser le championnat aller à son terme, le président de l’OL est soutenu dans son raisonnement par un économiste du sport.

La LFP, suivant l’ordre du gouvernement, a annoncé la fin de la saison 2019/20. Mais Jean-Michel Aulas n’en démord pas : c’était une erreur. Car cela va provoquer une catastrophique économique pour les clubs et qu’en outre, les championnats étrangers, eux, envisagent de reprendre. Le président de l’OL compte peu de soutiens parmi ses confrères mais l’économiste Pierre Rondeau, interrogé par RMC, lui donne raison.

« La L1 ne reprend pas. Mais qu’en sera-t-il des autres championnats européens ? Qu’est-ce qui se passerait si le foot reprend en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne ? La France serait laissée de côté. Outre la fin des droits TV pour cette saison, c’est une chute des revenus commerciaux qui s’annonce. On parle déjà de 140 M€ en moins dans ce secteur-là, entre le marketing et le sponsoring. Mais le plus important, ce sera le sujet de la valorisation des joueurs Les clubs français se basent essentiellement sur le trading de joueurs. »

Quel joueur de l’effectif actuel êtes-vous ? 💪🔴🔵 Postez-nous en commentaires votre capture d’écran ! 👍 pic.twitter.com/c7GH3Ahj1F — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2020

« La L1 a vendu pour 900 M€ de joueurs la saison dernière. Si demain, tous les championnats reprennent sauf la France, si les joueurs arrêtent de jouer pendant six mois, quelle sera la valeur des joueurs de L1 ? Est-ce qu’un club anglais va se dire : ‘Je vais acheter un joueur français qui n’a pas joué pendant six mois’ ? La valeur des joueurs va plonger. Une étude du CIES avait estimé une perte moyenne de 28 % de la valeur financière des effectifs européens. Au total, les clubs de L1 peuvent largement atteindre les 600-700 M€ de pertes. »