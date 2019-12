OL : Aulas avance son plan pour le Mercato, un défenseur de Valence visé !

false

Alors que Jean-Michel Aulas s’est confié sans détour sur le Mercato de l’OL, ses équipes travailleraient sur la piste Ezequiel Garay (33 ans) en défense.

Actuellement aux Etats-Unis où il a bouclé hier le partenariat avec le club de Megan Rapinoe, Jean-Michel Aulas en a profité pour évoquer le Mercato d’hiver de l’OL dans un entretien à « L’Equipe« . « Cette fenêtre d’hiver est encore plus difficile que celle d’été parce que là tout le monde nous attend au tournant », a-t-il lâché, assurant que son club n’irait pas jusqu’à dépenser 100 M€ sur le marché mais serait actif : « Venir ici à Seattle, ça donne une pêche d’enfer, ça donne envie de prendre des risques, y compris sur le mercato d’hiver ».

Aulas : « L’envie n’est pas de surpayer mais… »

JMA l’assure : ses équipes se sont mises au travail pour dénicher les renforts d’expérience pour redresser l’OL : « La première personne que j’ai eue quand on a atterri à Seattle , ce n’est pas ma famille mais Rudi parce que je voulais lui demander son avis. On travaille quand même de manière collégiale avec Rudi et Juninho qui définissent ce qu’ils souhaitent. Ils peuvent ne pas être d’accord mais dans ce cas, ça nous donne des alternatives. Ensuite, notre équipe dirigée par Florian Maurice travaille dessus. Et il me revient le fait de mettre tout le monde d’accord. Là, l’envie, ce n’est pas de surpayer mais on veut se donner une chance de revenir dans le coup au Championnat ».

Ezequiel Garay, la bonne idée pour remplacer Marcelo ?

Si l’on en croit « Le Progrès », l’OL a même déjà une petite idée en tête pour remplacer Marcelo (32 ans), en conflit avec les supporters et potentiellement sur le départ en janvier : Ezequiel Garay (FC Valence, 33 ans). Suivi depuis près d’une décennie par la cellule de recrutement, l’Argentin arrive en fin de contrat en juin prochain.