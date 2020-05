OL : Aulas croit plus que jamais à la reprise de la Ligue 1 !

true

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a renouvelé son envie de voir la L1 s’aligner sur les autres grands championnats européens.

Lancé dans une bagarre juridique après l’arrêt de la saison en Ligue 1, Jean-Michel Aulas a eu un retour écrit d’Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, qui s’était déjà exprimé sur déplorer l’arrêt précoce du championnat français. Factuellement, l’instance européenne n’a jamais fixé de deadline au 3 août pour finir la saison comme l’écrit Le Parisien ce mardi : « Nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel. J’espère que ces explications apporteront des réponses suffisantes à vos questions. La recommandation de l’UEFA était clairement d’encourager les associations et les ligues nationales à faire de leur mieux pour terminer les championnats nationaux en cours, soit dans le format d’origine, soit dans un format adapté, si nécessaire. Le but étant de tout faire pour protéger l’intégrité des compétitions et garantir l’application du principe du mérite sportif ».

@OL @LFPfr @Sports_gouv ce serait formidable de s’aligner sur tous les autres pays Européens, cela donnerait une vraie chance au Psg et à l’OL de disputer les phases finales de C’s League , et cela éviterait de continuer à dire faussement que j’étais pour une année blanche ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 19, 2020

