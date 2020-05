OL : Aulas croit toujours à une reprise de la L1, la preuve

false

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ne désarme pas : il souhaite la reprise de la L1 au mois d’août et vient d’écrire aux parlementaires français.

De la suite dans les idées. Et une obsession pour les prochaines semaines : voir la Ligue 1 reprendre. Tel est, à l’heure actuelle, le crédo de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, qui ne veut donc (toujours) pas entendre parler d’un arrêt définitif de la saison écoulée.

Pour y parvenir, et après son impressionnante tournée médiatique, JMA a envoyé, et pas plus tard qu’hier, une troisième lettre aux parlementaires français, comme le rapporte le quotidien régional, Le Progrès. Une nouvelle missive, après celles déjà envoyées lundi et jeudi dernier.

Le Boss de l’OL y précise, entre autres, qu’il faut étudier le « le protocole sanitaire de l’UEFA, le protocole de l’Allemagne ou d’autres nations qui ont déjà repris, afin de revoir la position actuellement prise pour éviter un naufrage économique sans précédent. » Et prie tous ceux qui n’ont pas encore compris l’étendue du désastre, de « décaler la décision définitive d’arrêter le Championnat, comme l’ont fait d’autres pays européens, ainsi que l’assemblée générale de la Ligue qui pourrait entériner une reprise. »

On voit mal, pourtant, les parlementaires aller à l’encontre de la décision prise par le Président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier Ministre, Edouard Philippe.