OL : Aulas désavoué par le patron de l’UEFA

Le président de l’OL, qui espère reprendre la Ligue 1 au mois d’août prochain, vient d’être désavoué par le président de l’UEFA. Au 2 août, ce sera terminé.

L’information est donnée depuis quelques minutes par le quotidien l’Equipe. Alors que le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, avait récemment écrit à Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, en lui demandant de repousser la date du 3 août, recommandée par la Confédération européenne, pour que les différents Championnats 2019-2020 s’achèvent, JMA a obtenu une réponse.

Et elle ne va pas dans son sens. Bien au contraire. Extrait : « Nous ne pouvons donc pas modifier la date à ce stade et nous espérons qu’elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin. En fait, afin de garantir l’égalité de traitement entre les 55 associations nationales de l’UEFA, nous ne sommes pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées. Par conséquent, nous demandons à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné. »

Le patron de l’UEFA est donc on ne peut plus clair : les Championnats qui ont repris, ou vont reprendre, devront s’achever au plus tard le 2 août prochain, afin que les clubs qualifiés pour les compétitions de l’UEFA en 2020-2021 soient connus le 3 août. La requête du patron lyonnais, devant le Conseil d’Etat, n’aura donc que peu de chances d’aboutir.