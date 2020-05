OL : Aulas en remet une couche sur le déficit de l’OM

true

Le président de l’OL s’est fait une joie de souligner une nouvelle fois le gros déficit de son rival marseillais, qualifié pour la Champions League.

Plutôt énervé depuis que la Ligue a validé la fin du championnat de France, qui réduit quasiment à néant les chances de l’Olympique Lyonnais de disputer une compétition européenne la saison prochaine, Jean-Michel Aulas montre les crocs. Et à l’encontre de son rival favori, l’OM.

Plus précisément le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud. Les deux hommes entretiennent une mauvaise relation depuis l’arrivée de l’ancien patron de Sporever aux commandes du club provençal. Et ils se sont encore durement opposés lors d’une réunion du CA de la LFP.

@LFPfr @FFF c’est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 2, 2020

Aussi, quand le chroniqueur d’OLTV David Barbet lui tend une perche énorme sur le déficit cumulé de l’OM, qui s’élève à 212,4 M€ sur les trois dernières années, JMA se fait un plaisir de la saisir via Twitter : « C’est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG ». C’est de bonne guerre. Et ça ne risque pas de s’arranger…