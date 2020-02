OL : Aulas est en forme olympique, L’Equipe prend cher

false

Hier soir, au contraire de tous les pronostics, l’OL s’est imposé en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (1-0). Un avantage d’un but, ô combien précieux, en vue du retour en Italie dans trois semaines face à un prétendant désigné de l’épreuve.

De quoi donner le sourire à tout un club, et notamment à son président, Jean-Michel Aulas, pas vraiment heureux à la lecture d’un article du quotidien sportif, l’Equipe. Jamais avare de piques, et toujours sur twitter, JMA s’insurge qu’on s’intéresse davantage au cador italien qu’à son Olympique Lyonnais. Surtout au lendemain du but de Lucas Tousart. « Et quand l’OL gagne à l’aller …? C’est terrible de faire le titre sur la Juve qui perd plutôt que sur l’OL qui gagne ! Soyez positif pour le foot français. »

A la UNE – Quand la Juve perd à l’aller…⁦@OL⁩ ⁦⁦@lequipe⁩ Et quand l’OL gagne à l’aller …? C’est terrible de faire le titre sur la Juve qui perd plutôt que sur l’OL qui gagne ! Soyez positif pour le foot français 🙏🙏 merci https://t.co/2fm2HAh5wU — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 27, 2020

On ose à peine imaginer les tweets du président en cas de qualification pour les quarts de finale…