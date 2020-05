OL : Aulas, Juninho, Garcia, Aouar, Depay, Dembélé… Pierre Ménès a de gros doutes

true

Sur le plateau du Canal Football Club hier, Pierre Ménès a fait un tour d’horizon sans concession de la situation de l’OL.

Il a été question de l’OL hier sur le plateau du CFC, de sa révolution ratée avec le duo Juninho-Sylvinho, des débuts mitigés de Rudi Garcia, de cette saison sans Europe qui se profile en 202021 si les Gones ne remportent ni la Coupe de la Ligue ni la Ligue des champions.

Et Pierre Ménès a eu ces mots : « J’ai un peu de mal à juger clairement la saison de Lyon car elle s’est arrêtée à un moment où rien n’était joué. Il y a eu des blessures importantes. Là où Juninho s’est planté, c’est dans le choix de Sylvinho. Et celui de Garcia n’a pas été non plus un triomphe. Les matches n’ont pas été grande qualité ».

Les joueurs de L1 en accord avec l’arrêt du Championnat – Foot – L1 ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁦@JJBourdin_RMC⁩ C dommage de ne pas interroger les joueurs qui ont tout à gagner ds la reprise!Pour moi ils ont envie de reprendre c sûr! Même en France https://t.co/13g1NpxZaV — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 25, 2020

Si Ménès se dit « pas aussi pessimiste que ça pour l’OL », il s’inquiète du Mercato à venir. « On parle d’une vente de Depay, Aouar ou Dembélé, mais je ne vois pas un club mettre 50 ou 60 M€. Je ne pense pas qu’un de ces trois joueurs puisse être titulaire dans un grand club. »

Quant à la reprise de la L1 prônée par Jean-Michel Aulas, Ménès n’y croit pas non plus… « C’est trop tard maintenant », estime-t-il.