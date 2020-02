OL : Aulas l’assure, il n’y a pas de malaise avec le pari de Memphis Depay

Blessé le 15 décembre dernier, Memphis Depay a déjà repris le contact avec le ballon à l’Olympique Lyonnais. Un retour express après une rupture des ligaments croisés qui interroge les spécialistes , lesquels redoutent que le Néerlandais ne joue avec sa santé pour participer à l’Euro. Un scepticisme partagé par certaines personnes en interne à l’OL.

Ainsi, le message de Jean-Michel Aulas hier sur Twitter pouvait être sujet à interprétations. En anglais, le président rhodanien a interpelé son joueur vedette : « Bonjour Memphis, félicitations mais prends soin de toi, nous avons aussi besoin de toi la saison prochaine », a-t-il gazouillé.

Hello Memphis congretulation ?￰゚メᆰbut take care of yourself we need you too the next season !#MEMPHIS

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 12, 2020