OL : Aulas ne désarme pas et écrit au Gouvernement !

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, publie ce lundi une longue lettre à Edouard Philippe et Roxana Maracineanu, pour que la saison de L1 puisse reprendre.

Il ne désarme pas ! Jean-Michel Aulas croit encore que la Ligue 1 peut reprendre ses droits et il en appelle à présent à l’Etat. Il publie ce lundi une longue lettre ouverte à l’adresse du premier ministre Édouard Philippe et de la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Les joueurs de L1 en accord avec l’arrêt du Championnat – Foot – L1 ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁦@JJBourdin_RMC⁩ C dommage de ne pas interroger les joueurs qui ont tout à gagner ds la reprise!Pour moi ils ont envie de reprendre c sûr! Même en France https://t.co/13g1NpxZaV — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 25, 2020

Dans celle-ci, JMA explique que « La situation financière des clubs français est terrible. Un arrêt définitif de la saison entraînerait tout le football français vers une crise économique et sociale sans précédent » et d’ « une erreur manifeste de la LFP ». « Les décisions prises par le football français sont à ce jour contestées par plusieurs centaines de clubs amateurs et par différents clubs professionnels. Pourquoi vouloir conforter une décision injuste ? », demande-t-il.

Aulas demande que le 2 juin, date d’un déconfinement plus souple, « soit aussi une opportunité formidable de permettre, avec un protocole sanitaire utilisé partout, de donner le point de départ d’une reprise progressive des entraînements (en juin) et, pourquoi pas, d’une reprise des championnats de la saison 2019-2020 sur les mois de juillet ou août comme l’a suggéré précisément l’UEFA dès le 21 avril dernier et depuis confirmé par Aleksander Ceferin par courrier le 14 mai ? ». On attend maintenant la réponse à cette lettre, Aulas le premier évidemment…