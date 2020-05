OL : Aulas passe à l’offensive et annonce « déposer des recours » !

true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a décidé de joindre les actes aux paroles. Le club gone va officiellement s’opposer aux décisions de la Ligue.

Voilà plusieurs jours que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, est vent debout suite à la décision de la LFP d’arrêter le championnat et entériner le classement. Sur la Chaîne l’Equipe, le président lyonnais a répété son envie de voir la saison de Ligue 1 s’achever.

S’il reconnaît que son club méritait son classement actuel, Jean-Michel Aulas estime que chacun devrait avoir le droit de défendre ses chances sportivement. « L’OL était septième du championnat. On aurait dû mieux faire mais ce n’est pas pour cela qu’il fallait nous supprimer la perte de chances. Peu de clubs avaient pris conscience de ce qui allait arriver, de la catastrophe économique… le foot français n’est pas sûr de se remettre de cet arrêt prématuré », prévient Aulas.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Et le président lyonnais s’assurer donc que via son conseil d’administration, le dépôt de recours a été validé. « Le conseil d’administration a pris la décision de déposer des recours. Nous avons d’abord pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on arrête, regarder si des clubs ont été désavantagés et d’autres avantagés. On ne s’interroge pas sur la raison pour laquelle ces décisions ont été prises et à qui elles profitent », a conclu Aulas.