OL : un sponsor crache sur le foot et met la pression à Aulas !

Francis Thomine aurait voulu inciter Jean-Michel Aulas à rompre unilatéralement le contrat liant l’OL à Groupama qu’il ne s’y serait pas pris autrement. Le DG du groupe d’assurance pour la région Rhône-Alpes Auvergne a en effet donné une interview très virulente à La Tribune, dans laquelle il pointe du doigt le milieu du foot dans son ensemble et met la pression en vue d’une future négociation, lui qui verse entre 5 et 7 M€ actuellement pour le naming du Parc OL.

« Le football professionnel international charrie un tel business qu’inévitablement, d’indécents excès surviennent. D’ailleurs, je m’étonne toujours que ce public de supporters souvent très modestes se taise devant l’incroyable inflation des salaires des joueurs. Il y a des comportements déroutants voire honteux chez certains joueurs, dont beaucoup ne sont plus que des mercenaires sous la coupe d’agents cupides. »

« Renoncer à ce partenariat n’est absolument pas notre intention. En revanche, nous ne serons pas prêts à tout et n’importe quoi pour y parvenir. Je ne dépenserai pas un euro de plus que ce que j’ai prévu. Jean-Michel Aulas, son directeur général et son conseil d’administration seront libres de mettre fin à notre partenariat s’ils lui préfèrent une offre censée être bien plus performante financièrement. »