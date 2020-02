OL : Aulas répond aux critiques, il croit encore au podium

true

Les critiques fusent après le match nul concédé par l’OL c e week-end sur sa pelouse face au RC Strasbourg. Et Jean-Michel Aulas a choisi d’y répondre dans un long entretien publié sur le site officiel du club rhodanien.

« Nous sommes à 7 points de cette troisième place, rappelle Aulas. Il reste 13 journées avec 39 points en jeu, et donc tout reste évidemment possible. Il faudra pour cela que tout le monde tire dans le même sens, que le staff et tous les joueurs se transcendent, et il faut qu’il y ait une union sacrée de tous ceux qui viennent au stade et qui supportent l’OL, et alors là, j’en suis persuadé, nous allons réaliser une très grande fin de saison. »

Et à JMA d’ajouter : « Strasbourg réalise aussi une bonne saison et restait sur deux victoires consécutives. Amiens vient de tenir aussi en échec le PSG (4-4), qui préparait son match de Champions League : ce sont donc des adversaires à prendre en compte. Si on prend un petit peu de recul, nous venons d’enchaîner depuis le 4 janvier notre douzième match d’affilée, ce qui signifie que nous avons joué plus que toutes les autres équipes, et en tout cas nous avons joué un match tous les trois jours et demi depuis le retour de la trêve hivernale. Ce n’était bien évidemment pas le cas de tous nos adversaires qui ont eu plus de préparation que nous pour jouer leurs matchs, en particulier ceux contre nous. »

Enfin, le président de l’OL a défendu le bilan de Rudi Garcia sur ce début d’année très chargé. « Sur cette série de 12 matchs, nous avons enregistré 8 victoires pour 2 nuls et 2 défaites, dont une au Parc des Princes dans un match très spectaculaire qui infirme ce que disent certains, à savoir que l’OL ne joue pas bien ! On nous reproche aussi de ne pas gagner contre les équipes qui sont devant nous au classement, mais nous venons de battre coup sur coup Marseille et Lille. Bien que nos performances en championnat n’aient pas été à la hauteur de nos attentes, les espérances de réaliser une saison d’exception en termes de résultats restent possibles. »