OL : Aulas retourne le dernier scud de Maracineanu contre elle

Tourné en dérision vendredi soir par la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, le président de l’OL Jean-Michel Aulas n’a pas laissé passer l’ogive.

Les remous continuent autour du football français. Hier soir, Roxana Maracieanu s’est lâché concernant les demandes successives de Jean-Michel Aulas propos d’une éventuelle reprise des championnats dans l’Hexagone. La Ministre des Sports a joué une carte qu’on ne lui connaissait pas encore : l’ironie cinglante.

« Je lui ai fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l’État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres. Dans ce contexte, ses propos sont très repris… Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public », a-t-elle lâché dans les colonnes de L’Alsace.

Aulas n’est lui pas dans la fiction

La réponse du patron de l’OL n’a pas tardé, mais curieusement Aulas n’a pas fait preuve de la même véhémence à son égard. « Madame la ministre, les scénarii existent depuis le 26 04 ! Nous avons reformulé ce soir la demande à la LFP pour qu’une Assemblée Générale prenne position sur le format suggéré par l’UEFA y compris en Août nous comptons sur vous et ce n’est pas de la fiction! », a ainsi tweeté JMA tard hier soir. Un partout, balle au centre.