OL : Aulas s’entête à reprendre, les Français le désavouent

false

Un sondage vient d’être réalisé sur l’arrêt de la Ligue 1 en France. Les Français approuvent la décision et condamnent l’attitude du président de l’OL.

Des semaines, déjà, qu’il s’est érigé en Ambassadeur de la reprise. Contestant, et avec virulence, la décision de la Ligue de Football Professionnel de mettre un terme au championnat de France. Lui, et vous l’avez compris, c’est le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, qui a même eu les honneurs d’un sondage.

En effet, et selon les résultats du baromètre sport Odoxa, publié ce samedi et repris par le quotidien l’Equipe, 67% des amateurs de football estiment que JMA a tort de s’obstiner pour la reprise de la Ligue 1. Ils sont même plus, 76%, à considérer que la décision de mettre un terme à la saison est « bonne ».

A noter que l’enquête a été réalisée récemment, les 13 et 14 mai, auprès de 1 005 personnes, dont 374 amateurs de football.