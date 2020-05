OL : Aulas veut faire le vide autour de Garcia en 2021

true

L’OL verrait d’un bon œil que le staff arrive en fin de contrat en juin 2021 afin de lancer un nouveau projet d’envergure autour de Juninho. Et de Rudi Garcia ?

Jean-Michel Aulas a les yeux rivés sur une potentielle reprise du championnat mais garde à l’esprit le terrain purement sportif. Privé de deux tauliers qu’étaient Grégory Coupet (Dijon FCO) et Florian Maurice (Stade Rennais), le président de l’OL entend ainsi frapper fort au sein du staff des Gones en juin 2021.

« Les dirigeants veulent maintenant impulser une politique générale cohérente après une année mouvementée, assure L’Équipe ce dimanche. Le projet serait d’arriver en 2021 avec un staff en fin de contrat. Le club aurait alors tout loisir de reconstituer, ou pas suivant les résultats, sa direction technique. Si tout se passe comme prévu, Juninho aura toutes les cartes pour modeler l’OL du futur en juin 2021. » A priori, Rudi Garcia ira au bout de son contrat en 2021 grâce notamment à son entente avec le vestiaire lyonnais et ses bonnes relations avec Juninho.

Quid de Baticle en juin 2021 ?

Le technicien de 56 ans ne se projette pas plus loin car il sait que seuls ses résultats valideront ou non la suite de la collaboration. La confusion est plus importante autour de Gérald Baticle, qui lui ne devrait pas être reconduit à la fin de la saison prochaine. Enfin, Claudio Caçapa pourrait sortir de l’ornière en 2021, lui qui s’implique à l’OL dans le développement du futsal et vient de devenir titulaire de son brevet d’entraîneur professionnel.