OL : Benzema de retour à Lyon ? Lui n’approuve pas

Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid, a laissé entendre qu’il pourrait terminer sa carrière à l’OL. Pas une bonne idée pour Jean-Michel Larqué.

On vous le disait sur notre site en fin d’après-midi : l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a clairement laissé entendre qu’il pourrait terminer sa carrière au sein du club qui l’a fait débuter. A savoir l’OL. Des propos qui, nécessairement, ont fait le buzz et provoqué l’espoir des supporters lyonnais.

Si il en est un qui ne partage pas l’optimisme ambiant au sujet de cette éventualité, c’est le consultant de RMC, Jean-Michel Larqué. Sur les ondes de RMC, ce dernier s’est en effet montré catégorique : Benzema à Lyon, c’est tout sauf une bonne idée. Extrait.

« Tu vas moins vite, tu es moins vif. Ce serait une mauvaise idée »

« Benzema, dans l’entretien, ne pouvait pas répondre autre chose. Ça me rappelle le retour de Jean-Pierre Papin en France. Après avoir été une légende à Marseille, il est parti à Milan puis au Bayern, avant d’aller à Bordeaux. Quand tu es attaquant de pointe et que tu as 33-34-35 ans, le retour est toujours compliqué. Tu vas moins vite, tu es moins vif. Ce serait une mauvaise idée. »