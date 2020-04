OL, Real Madrid : Benzema lâche une bombe sur sa fin de carrière !

true

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, vient de la déclarer : il pourrait terminer sa carrière en France et plus particulièrement à l’OL.

Le propos va faire le buzz. Indéniablement. Et sans doute faire rêver les supporters de l’OL, eux qui ont vu éclore Karim Benzema avant qu’il ne rejoigne le Real Madrid. Dans un live pour le compte d’OL TV, il y a quelques minutes seulement, l’ancien attaquant de l’équipe de France a évoqué sa fin de carrière. Et, tenez-vous bien, ce pourrait bel et bien être du côté de Lyon.

« Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas »

« On me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si aujourd’hui je suis là, c’est aussi grâce à l’OL. Dans l’immédiat, non parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai encore beaucoup à faire mais après je ne sais pas. Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c’est sûr, que ce soit dans le football ou non. »