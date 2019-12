OL : blessés, coupes, Mercato… Rudi Garcia peste contre le calendrier !

true

Mercredi (18h45), l’Olympique Lyonnais affronte le Toulouse FC pour son entrée en lice en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Rudi Garcia était en conférence de presse. Ses mots.

Le point sur les absents

« Il y a des incertitudes concernant demain. Marçal et Rafael sont potentiellement absents. Thiago et Jason sont également incertains ».

Le calendrier surchargé

« Il faut donner tout ce qu’il nous reste avant la trêve hivernale. C’est une cadence inhumaine avec 9 matchs en 26 jours. Tous les grands entraîneurs regrettent ce rythme. Nos joueurs ont besoin de récupérer. Même si on a donné de l’oxygène à certains joueurs pendant la trêve, on se retrouve avec des blessés, notamment les internationaux. Il faudra refaire une préparation physique au retour de la trêve ».

L’importance des coupes

« Cela fait trop longtemps que l’OL n’a pas gagné de trophées. La logique et le bon sens fait que les coupes sont le moyen le plus court pour en gagner. Les coupes peuvent être de belles émotions. C’est la dernière Coupe de la Ligue, on veut faire un bon parcours ».

La nécessité de rebondir

« On se pose toutes les questions pour expliquer cette première partie de saison. La seule bonne nouvelle est la qualification en Ligue des champions. Certains devront se montrer leaders sur le terrain et en dehors, notamment parce qu’on a perdu des leaders. Mais on a assez de qualités pour aller mieux et gagner des matchs. Je réfléchis à un changement de système pour pallier à ces blessures, et pour permettre à l’équipe de s’exprimer au mieux afin de gagner des matchs ».

Vers un turn-over face au Téfécé

« On ne peut pas tirer sur l’organisme de ceux qui ont beaucoup joués. La rencontre de demain laissera la place à d’autres joueurs ».

Le Mercato à venir

« Je fais confiance aux joueurs qui sont ici. Je ne suis pas là pour parler du mercato. J’ai des vice-capitaines qui peuvent porter le brassard. Tatarusanu sera dans les cages demain soir ».

Retranscription : compte Twitter de l’OL