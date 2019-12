OL : blessés, Stade de Reims, leaders…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, était il y a quelques minutes face aux médias. Et ce avant le déplacement à Reims, demain, pour le dernier match de l’année.

L’état du groupe

» Mis à part les indisponibles pour de longs mois, celles de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, il nous manquera aussi Marçal. Par ailleurs, j’ai eu des nouvelles positives de Jeff après son opération. Il a le moral. »

Le Stade de Reims

« On va jouer l’une des meilleurs défenses de France, qui est devant nous au classement. Mais cela ne change pas notre plan de jeu. Il faut qu’on soit capable de sortir avec des points pour ce dernier match de l’année. On fait partie des meilleurs équipes à l’extérieur. On peut au moins s’appuyer la dessus pour continuer d’être performant. »

Des leaders

« Certains joueurs doivent s’imposer en tant que leaders. Les leaders actuels doivent continuer sur cette voie là. On a besoin de joueurs qui peuvent motiver les troupes, et tirer tout le monde vers le haut. Je ne sais pas encore qui sera le capitaine demain car l’équipe qui débutera n’est pas encore fixée. Il existe plusieurs possibilités. »

🎙️Place au coach @RudiGarcia avant #SDROL : » Maxwell Cornet a tout pour jouer au poste de latéral. Vitesse de contre, puissance. En plus de ça, c’est un travailleur. Il pourra nous apporter quelque chose à ce poste là. « — Olympique Lyonnais (@OL) 20 décembre 2019

La Coupe de la Ligue

« Je suis content de recevoir pour le prochain match de Coupe de la Ligue. Déjà parce que cela nous évitera un déplacement de plus, mais aussi parce que l’ambiance du stade, avec le public, était très bien lors du dernier match. »

Propos retranscrits par le compte twitter de l’OL.