OL – Mercato : la mise au point musclée de Rudi Garcia

Rudi Garcia a évoqué le mercato à venir après la qualification de l’OL en quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du Toulouse FC (4-1).

Le mercato va sans doute recruter pour pallier les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Personne n’invente rien, c’est Juninho qui a fait cette confession ce week-end, puis lundi lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions à Nyon.

Rudi Garcia semblait un peu plus gêné aux entournures sur le sujet du mercato, hier soir, après la victoire de l’OL devant le Toulouse FC en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (4-1). « Si ça se trouve, le 1er février j’aurai toujours cet effectif-là, a soupiré le coach des Gones. Moi, je ne vous répondrai pas sur le mercato, il y a Florian Maurice et Juni qui pourront vous répondre sur ce domaine-là. Moi, je suis pragmatique, je travaille avec ce groupe-là, je veux gagner à Reims avec ce groupe-là, et après il sera temps d’en reparler… »

Garcia déteste le mercato d’hiver

Garcia, dans un relent de son époque à l’OM, n’a pas manqué de critiquer le marché des transferts d’hiver. « Ce mercato d’hiver ne devrait pas exister, a-t-il pesté. Si ce n’est pour pallier des blessures. Il devrait y avoir des jokers médicaux, mais quand on commence une saison je ne vois pas pourquoi on n’irait pas au bout avec le même effectif. »