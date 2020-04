OL : blessure, convalescence, Juventus… Memphis Depay se confie sans détour

true

Memphis Depay, l’attaquant de l’OL blessé au genou en début d’année, est sur la voie du retour. De quoi oublier de mauvais souvenirs.

Dans un live Instagram de BR Football, la star de l’OL s’est confié sur sa récupération qui se passe bien mais aussi le vrai traumatisme qu’il a vécu au moment de sa blessure.

Une convalescence qui avance bien

« Ça se passe plutôt bien. Je suis à mon cinquième mois de convalescence. Je peux tout faire, mais j’attends le test final. J’en ai passé plusieurs, ils étaient bons. Il y a encore du travail à faire. Je dois m’entraîner avec l’équipe, m’entraîner avec intensité et ce n’est pas encore possible. J’essaye de garder de la force et construire de l’énergie. C’est dur, mais mes genoux sont en bonne condition. (…) J’ai déjà fait mes tests de vitesse et j’ai les mêmes résultats qu’avant. »

Une blessure qui arrive au pire moment

« Quand c’est arrivé, j’étais productif, je marquais en Ligue des Champions, je devenais de plus en plus important, le coach m’avait nommé capitaine. Je me sentais responsable. Je n’y croyais pas, j’ai eu mal. J’ai essayé de continuer à jouer pendant 20 minutes, ce qui était fou, c’était même dangereux, mais je ne savais pas ce qui m’était arrivé. Quand j’ai eu les résultats, c’était dur. »

Louper la Juventus, un vrai coup au moral

« Rater ce genre de grand match, c’est dur. J’ai regardé le match à Dubaï, mais je ne voulais pas regarder de football. Je savais que ça allait être dur. »