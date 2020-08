OL : Bruno Genesio conseille Rudi Garcia avant Manchester City !

true

Vainqueur de Manchester City en 2018, Bruno Genesio, ex-coach de l’OL, a raconté auprès de l’Équipe comment il avait battu l’équipe de Pep Guardiola.

Il y a deux ans, l’OL de Bruno Genesio avait battu à la surprise générale Manchester City (2-1) en phase de groupe de la Ligue des Champions. Samedi, les Lyonnais, sous le commandement de Rudi Garcia, retrouveront les Skyblues, en quart de finale de la C1.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Bruno Genesio s’est remémoré avec émotion de cet exploit outre-Manche. « J’ai de très bons souvenirs à l’OL, mais cette rencontre est au top avec le 5-0 à Saint-Étienne. Je me souviens de tout ce qui a précédé, les jours, les discours, le dénouement. On sortait d’un nul à Caen (2-2), et City, c’était notre premier match de poule. Autant dire qu’on nous avait enterrés. Ça pariait sur une raclée, un 5-0. »

Dans la suite de son propos, Bruno Genesio a expliqué comment son OL était venu terrassé Manchester City à l’Etihad Stadium grâce à des réalisations de Fekir et Cornet. « Jean-Michel Aulas a parlé la veille, un grand discours positif. Nous devions expliquer que nous avions des armes pour rivaliser. Notre idée première dans la préparation : éviter de se résoudre à la défaite ou se dire qu’on allait limiter la casse. Nous devions jouer notre chance à fond. »

Pour finir, Bruno Genesio a adressé un conseil à Garcia et à certains de ses anciens joueurs. « Ils (n.d.l.r : les joueurs) doivent s’en servir (de la victoire en 2018) car beaucoup d’entre eux ont participé à ce match. Maxwell (Cornet), Memphis, Houssem (Aouar), « Antho » (Lopes), Marcelo, Jason (Denayer)… Ils l’ont fait. En plus, dans ce contexte, un seul match et à huis clos, l’équipe la moins forte est avantagée. Il faut qu’ils y croient. Mais, tu ne dois pas avoir peur de prendre des risques sinon tu es mort. Il faut sortir de la pression de Manchester City. »