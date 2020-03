OL : ce titre de presse presque insultant à l’encontre de Jean-Michel Aulas

true

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre plusieurs pages aux remous provoqués par la déclaration de Jean-Michel Aulas dans Le Monde, dans laquelle il suggérait que 2019/20 pourrait être une saison blanche. Une proposition qui a provoqué un tollé puisqu’elle permettrait à l’OL de rejouer la Champions League en 2020/21 alors que les Gones sont bien mal partis pour le moment.

Pour son article principal concernant cette polémique, L’Equipe titre « Aulas ose tout ». Et quand on connaît le contentieux entre le président de l’OL et le quotidien sportif, cela n’a rien d’anodin. En effet, ce titre fait référence à une formule choc du film Les Tontons Flingueurs de Michel Audiard, sorti en 1963 : « Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît ».

Et l’article, signé Vincent Duluc, un journaliste régulièrement attaqué par « JMA » sur Twitter, démarre fort : « Depuis bientôt trente-trois ans qu’il préside l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a toujours défendu les intérêts de son club, au risque de l’impopularité, de l’incompréhension ou même du ridicule. Il est bien possible que sa position sur l’annulation de la saison 2019/20 de Ligue 1 coche les trois cases ». Pour sûr, cela ne restera pas sans réponse !