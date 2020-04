OL : Daniel Riolo se paye Rudi Garcia après son discours sur la reprise

true

Les incohérences du discours de Rudi Garcia (OL) sur la reprise ont fait sortir de ses gongs Daniel Riolo.

Si Rudi Garcia est – comme beaucoup d’entraîneur français – prêt à reprendre le championnat quand ce sera possible, le coach de l’OL a néanmoins formulé quelques exigences pour préserver la santé de ses joueurs. L’ancien entraîneur de l’OM ne veut pas voir son équipe jouer tous les trois jours pendant un mois lors du sprint final et il espère des vacances d’été supérieures à deux semaines pour les sportifs.

Des exigences qui ont fait bondir Daniel Riolo. Dans sa tribune sur « RMC », le trublion de l’After Foot a dégainé : « L’interview de Rudi Garcia est une nouvelle preuve de l’indigence de notre foot. Il est le leader d’un groupe WhatsApp des coaches de L1. Et le conseiller du groupe est le pire sélectionneur de l’histoire de notre foot. Mon Dieu, il ne manquait plus que ça. Mais on a fait quoi pour mériter ça? »

Et il poursuit : « Donc, Rudi Garcia ne veut pas reprendre si c’est pour jouer tous les 3 jours et si la trêve est raccourcie. Mais après nous avoir servi son « romantisme sanitaire », il termine en disant qu’il faut quand même reprendre. Bah merde alors? On va s’en sortir comment? Donc, on n’accepte pas des conditions extraordinaires pour répondre à une situation exceptionnelle mais on doit quand même reprendre. Il y a un autre groupe WhatsApp pour la traduction? »