OL : Denayer et Andersen dominent une drôle de stat en L1

Les défenseurs de l’OL Jason Denayer et Joachim Andersen sont les deux joueurs du championnat qui ont échangé le plus de balles cette saison.

C’était la Saint-Valentin hier et sur son compte Twitter, l’agence de statistiques Opta s’est amusée d’une stat concernant l’OL et plus précisément Jason Denayer et Joachim Andersen. Opta l’a relevé : le Belge et le Danois sont les deux joueurs qui se sont fait le plus de passes en L1 depuis le début de la saison : 497.

497 – Jason Denayer et Joachim Andersen sont les 2 joueurs ayant échangé le plus de passes en Ligue 1 cette saison (497 – 224 du Belge vers le Danois, 273 inversement). St-Valentin ❤️. @OL pic.twitter.com/JJhxn68n72 — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2020

Opta a donc publié la stat en l’illustrant par une photo où les deux défenseurs échangent un regard complice, en agrémentant le tout d’un petit coup, pour marquer le coup. Marrant !