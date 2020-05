OL : Domenech met déjà la pression sur la saison prochaine

false

L’ancien entraîneur de l’OL, et ex-sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, regrette le départ récent d’anciens lyonnais du club.

Notre site vous l’avait annoncé en exclusivité : Grégory Coupet, l’entraîneur des gardiens de l’OL, a décidé il y a quelques jours d’aller voir ailleurs et de rejoindre le club de Dijon. Et ce pour un contrat de deux ans.

Une information qui a surpris au sein du club. lyonnais. Et qui, depuis, pousse certains connaisseurs du club çà donner leur opinion. C’est notamment le cas de Raymond Domenech, ancien entraîneur de Lyon, ex-sélectionneur des Bleus et figure incontestée de l’OL. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, au travers de propos retranscrits par footmercato, Domenech a rappelé que de nombreux anciens s’en allaient les uns après les autres.

« La saison prochaine sera décisive pour savoir si ça a été positif d’écarter les anciens Lyonnais comme Genesio et Coupet. »

« Les anciens Lyonnais s’en vont et on peut le regretter. C’était la culture lyonnaise avec des anciens joueurs. Là, c’est une nouvelle direction et une nouvelle orientation. Le problème de Lyon, c’est la saison prochaine. Il y a des nouveautés. La saison prochaine sera décisive pour savoir si ça a été positif d’écarter les anciens Lyonnais comme Genesio et Coupet. »