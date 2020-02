OL, Equipe de France : le Bayern Munich ne veut plus de Tolisso !

true

Deux ans et demi après avoir quitté l’OL pour le Bayern Munich, rien ne va plus pour Corentin Tolisso en Bavière. Le milieu de terrain de l’équipe de France joue de moins et moins et d’après Bild, le Bayern aurait l’intention de le vendre cet été.

A 25 ans, Tolisso ne ferait plus l’affaire et l’état major munichois voudrait faire de la place au milieu pour recruter Kai Havertz (20 ans, Bayer Leverkusen). Depuis le début de l’année 2020, Tolisso n’a joué que 15 minutes en Bundesliga. Le champion du monde 2018 est clairement derrière Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Thomas Müller et Philippe Coutinho au Bayern, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. l’ancien Gone avait été acheté pour 42 M€ en 2017.