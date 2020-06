OL : esseulé, fini… Jean-Michel Aulas en furie contre L’Equipe !

true

Attaqué dans un article de L’Equipe sur sa gestion de la crise sanitaire, Jean-Michel Aulas (OL) a dégoupillé sur Twitter.

Ce dimanche soir, « L’Equipe » a dégainé contre Jean-Michel Aulas, posant la question qui fâche sur le dirigeant de l’OL, décrit comme plus esseulé que jamais après la crise sanitaire du coronavirus. Le quotidien sportif a même commis un crime de lès-majesté en demandant à plusieurs présidents et anciens présidents, si JMA n’était pas tout simplement « fini » dans le milieu.

Ex-président du Stade Rennais, Olivier Létang a pris la défense de son homologue : « Aujourd’hui, l’OL est moins performant sportivement qu’au début des années 2000, c’est plus difficile d’être omnipotent, le pouvoir est plus dilué, plus morcelé. En tout cas, il défend son club à fond, c’est certain. Est-ce qu’il avait raison ? On traverse une crise sanitaire difficile, où des gens sont morts et ont souffert. Mais dire que Jean-Michel Aulas est fini, non ! Je ne le pense pas du tout, ce serait occulter son formidable bilan et insulter l’avenir ».

Une chose est certaine, le quotidien a bien mis en pétard JMA qui a vivement réagi sur Twitter : « Votre propos est honteux et malveillant : tout le monde sait que j’avais raison et vous vous cachez derrière un anonyme qui a profité de la situation ? Proposez-moi un échange loyal sur votre chaîne. Comment pouvez vous continuer d’écrire dans ce journal en faisant du populisme de bas étage et en écrivant des propos de minable qui vous discréditent et vous déshonorent. Faites mon bilan ».

Jean-Michel Aulas (OL), – Foot – OL ⁦@OL⁩ ⁦@regisdupont⁩ Votre propos est honteux malveillant: tout le monde sait que j’avais raison et vs vs cachez derrière 1 anonyme qui a profité d la situation? Proposez moi 1 échange loyal sur votre chaîne? https://t.co/958875ijVR — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 14, 2020