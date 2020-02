OL : état du groupe, le PSG en mode guerrier…Rudi Garcia annonce la couleur !

true

L’état du groupe

« Léo Dubois a repris avec le groupe mais il n’est pas disponible pour le match. On récupère Marçal et Rafael. Maxwel Cornet est un peu malade. »

Le PSG

« On se doit de jouer simple et rapidement. Il faut exister avec le ballon et donc bien mieux l’utiliser que face à Amiens. On va chez le leader. C’est un match intéressant. On va voir notre capacité à réagir. Tout le monde nous voit perdant. Prendre un point, cela sera déjà bien. On a du retard en championnat et la moindre contre-performance se voit. On va tout faire pour se montrer à la hauteur de l’événement. Il faut faire le match parfait. Il va falloir mettre les ingrédients du mois de janvier que du match face à Amiens. Il faut être prêts à être solidaire. Il faudra bien utiliser le ballon. On est à l’OL pour jouer ce genre de match. Il faut être en mode guerrier ! Le PSG est favori. On a un groupe jeune. Nos garçons ont besoin de prendre de l’expérience. Ces gros matchs sont importants pour leurs évolutions. Il faut avoir confiance en nos joueurs. »



Les attaquants

« Moussa Dembélé a fait un gros mois de janvier. Il doit encore travailler dos au but pour aider l’équipe. Karl Toko Ekambi s’est très bien intégré. On a besoin de lui. Rayan Cherki a apporté du dynamisme. Il a été dangereux. C’est très bien. Avec les absents (Memphis et Jeff), Rayan peut s’exprimer. »

Jean-Michel Aulas

« Il défend ses employés, son staff. Il a un dynamisme assez incroyable. C’est quelqu’un de très pointu. Il est très impressionnant sur le management et sur la communication. Il a toujours de bonnes idées. »