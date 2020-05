OL : Europe, Mercato… Aulas lâche ses prévisions pour le futur

true

Hors des places qualificatives en Ligue 1 (7e), Jean-Michel Aulas est persuadé que l’OL jouera l’Europe malgré tout.

Très présent sur la scène médiatique ces derniers mois, Jean-Michel Aulas est une nouvelle fois passé à l’attaque ce dimanche soir dans le « CFC » sur Canal+. Une nouvelle fois, le boss de l’OL a chargé la Ligue sur l’arrêt précipité de la Ligue 1. Il a aussi évoqué l’avenir de son club… Qu’il pense encore en capacité de jouer la Coupe d’Europe l’an prochain et qui se donnera des moyens de performer.

« Mon petit doigt me dit qu’on sera en Coupe d’Europe. Ce n’est pas sûr mais on va faire comme si c’était le cas. On a la chance d’avoir une situation économique qui est probablement l’une des meilleures du football français. Non pas parce qu’on a apporté des fonds propres mais parce qu’on les a fabriqué au travers du modèle développé », a-t-il lâché.

Concernant le recrutement futur, Lyon prépare un plan sur trois ans pour revenir dans le gratin européen : « Les moyens qui sont donnés à Juni sont de raisonner à court terme, pour la saison prochaine, mais également sur un plan à trois ans qui doit nous amener à résoudre les problèmes qui étions les nôtres sur cette année (…) L’OL sera compétitif ! »