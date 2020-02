OL : FC Metz, médias… Jean-Michel Aulas repasse à l’attaque sur Twitter !

true

Ce dimanche, le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc consacre un édito à la manie qu’a Jean-Michel Aulas de réagir à chaque article négatif sur l’OL. Et ça n’a pas manqué : le patron des Gones a envoyé un scud via Twitter : « Vincent votre point de vue de ce matin me gêne car pointer publiquement mon âge comme argument principal pour vous défausser de vos erreurs démontre votre maladresse de journaliste vexé qui fait tous les jours de la propagande plus que du journalisme ».

Et puisqu’il était lancé sur le sujet, Aulas a formulé un vœu : « Pour le football français, je rêve de consultants, de médias positifs, objectifs, qui ne transforment pas le match en une question d’honneur ou de déshonneur, le foot en une guerre sans merci où les vaincus d’un soir sont à bannir et à jeter en pâture ».

« JMA » a également eu une pensée pour les Messins, battu vendredi (2-0) mais qui n’ont pas apprécié un arbitrage jugé en faveur des Lyonnais : « Peut-être que Metz, même avec les penalties, est encore une équipe moyenne. Par contre, pour la sécurité des dirigeants, ces propos sont carrément dangereux, donc affligeants ». Quant à l’entraîneur du FCM, Vincent Hognon, « s’il ne prend pas une lourde sanction par la commission d’éthique, c’est probablement qu’elle aura fermée les yeux ? ».