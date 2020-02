OL : Garcia annonce des mesures pour son groupe face au coronavirus

true

Cette semaine, l’OL a réalisé un bel exploit sportif face à la Juventus Turin (1-0). Mais cette rencontre a également été accompagnée de beaucoup de commentaires au sujet du déplacement des supporters italiens à Lyon dans un contexte d’épidémie de coronavirus.

Alors que la maladie commence à gagner la France, le coach lyonnais Rudi Garcia a d’ailleurs annoncé des mesures fortes pour son groupe… qui devra éviter les contacts le plus possible. « Les mesures ne sont pas toutes prises. Je vais en parler aux joueurs lors du briefing avec eux. […] Nous avons décidé cela avec le secteur médical quand je verrai les joueurs je leur serrerai les mains. Après, une fois qu’on aura adopté ces mesures, on fera attention nous ne nous serrerons plus la main, pareil pour ceux qui ont l’habitude de se faire la bise. C’est juste un sage principe de précaution », a expliqué Garcia dans des propos relayés par le Dauphiné.

Une mesure que ne connaissait le groupe comme l’a expliqué Léo Dubois par la suite. Mais qui semble de bon sens pour le latéral de l’OL. « Je viens de l’apprendre que nous n’avions plus le droit de se serrer la main. Ce sont des précautions à prendre, nous sommes des sportifs de haut niveau et notre corps est essentiel. Il faut que l’on soit aptes pour les matches. […] Nous faisons tous face à ce problème donc on s’informe. Mais en ce moment nous sommes dans un cocon, nous passons beaucoup de temps au centre d’entraînement et nous parlons surtout de football entre nous », a expliqué le défenseur lyonnais.