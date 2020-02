OL : l’ASSE, le derby, l’état du groupe…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

Le groupe après la Juventus

« Kenny Tete est suspendu, Rafael devrait être de retour. Maxwel Cornet est incertain avec une entorse de la cheville. On a mis l’accent sur la récupération. Cela nous a prouvé que l’on pouvait faire de grands matchs. »

« On se doit de gagner des places au classement. On a vu l’importance d’avoir un grand public pour gagner les matchs. On doit gagner le derby, c’est assez simple. On aura récupéré dimanche. On doit reproduire la performance de la Juventus sur tous les autres matchs. Un derby, c’est toujours particulier. C’est la suprématie régionale. On doit se concentrer sur le jeu. Mes joueurs doivent garder la tête froide. Quand vous êtes formés au club, vous êtes encore plus passionnés. Il faut avoir la tête froide. On a vécu un grand soir de Coupe d’Europe mercredi. On a fait la moitié du travail. »

Les joueurs en forme

« Léo Dubois est très bien en ce moment. Il peut enchainer avec le match de dimanche. Guimaraes a été performant défensivement face à la Juventus. Il est intéressant pour couper les lignes adverses, c’est une excellente nouvelle. »

L’ASSE

« On doit être capable de mettre en difficulté tous nos adversaires. On doit s’imposer tout simplement. Il faut certes bien étudier notre adversaire, mais on doit confirmer. Denis Bouanga est un bon joueur de Saint-Etienne, lui, kil va falloir le surveiller de près. «