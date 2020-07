OL : Garcia tance de nouveau l’arrêt de la L1

À l’OL, la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP), le 30 avril dernier, fait encore jaser. La Ligue avait en effet décidé de mettre fin prématurément à la saison 2019-2020 de Ligue 1, et de Ligue 2, à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour l’OL, la désillusion était grande puisque les Gones ont fini à la 7e place. Un coup dur, qui risque de mettre en péril une qualification en coupe d’Europe. Pour sauver l’accroc du championnat, les Lyonnais doivent remporter la finale de Coupe de la Ligue BKT contre le PSG (31 juillet) ou la Ligue des Champions.

Interrogé après la large victoire en amical contre l’US Port Valais (succès 12-0), Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, est donc une nouvelle revenu sur cette décision de la Ligue. Pour le technicien rhodanien, la décision de l’instance n’est toujours pas justifiée : «Quand on est amené à prendre des décisions, il faut peser le pour et le contre. Et j’aime bien cette formule qui dit que parfois, il est urgent d’attendre. C’est ce qu’on n’a pas su faire en France. » À l’OL, il n’y a pas que Jean-Michel Aulas qui a la dent dure contre la LFP.