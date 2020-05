OL : Gérard Houllier dénonce un complot anti-Lyon et cause Mercato !

true

Estimant que l’OL a été victime d’un axe OM – PSG au niveau des instances, Gérard Houllier se veut offensif pour le prochain Mercato.

Invité ce vendredi soir de l’émission « OL Night System », Gérard Houllier, conseiller personnel de Jean-Michel Aulas s’est lâché dans l’émission de Barth. L’ancien coach des Gones a notamment dénoncé un complot au moment de l’arrêt de la Ligue 1.

« Il y a un axe entre l’OM et le PSG. Et il a frappé fort. Il s’est mis des alliés de son côté. C’était un plan pour éliminer l’OL. Tout cela va être étouffé. L’Etat était parti prenant. Je trouve cela très injuste. Un championnat ne s’arrête pas comme cela. J’ai un petit espoir mais je ne pense pas qu’on reprendra. Cela arrange beaucoup de monde, notamment de voir l’OL dans la difficulté. Mais si tout se passe bien en Allemagne ou en Angleterre à partir du mois de juin, on aura l’air ridicule car on aura été la seule grande nation à arrêter. La décision a été trop hâtive, on pouvait attendre », a-t-il lâché.

En attendant, même si l’OL pourrait vivre sa première saison sans Europe depuis 24 ans, Houllier veut rester positif et ambitieux concernant le prochain Mercato à mener : « Il faut profiter de ce moment pour rebâtir une équipe qui peut jouer la Champions League. C’est le moment de prendre des risques si malheureusement on ne joue pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. L’OL est une référence sur le plan européen. Quand on démarche un joueur, il est attiré car le club lui donne une garantie de jouer l’Europe les années suivantes. L’équipe a besoin d’être renforcée mais aussi peut-être d’un renouveau et d’un nouvel élan car il y a des fois des cycles. Il faudra avoir une équipe avec une envie différente ».